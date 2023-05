Feldkirch. Dr. Günther Keckeis, sozialdemokratisches Urgestein in Vorarlberg, ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Er war von 1974 bis 2004 Abgeordneter zum Vorarlberger Landtag und ist bis heute mit seiner 30-jährigen Abgeordnetentätigkeit der am längsten amtierende SPÖ-Landtagsabgeordnete in Vor