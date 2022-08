Link kopiert

Liebe Leserinnen und Leser,

die VN haben in der Nacht auf heute bei der Zeitungszustellung alle Vorkehrungen getroffen, damit Sie trotz der Einschränkungen durch die starken Niederschläge Ihre gewohnte Zeitung pünktlich in Händen halten. Sollte es in Ausnahmefällen zu Verspätungen gekommen sein, möchten wir uns schon jetzt entschuldigen. Das E-Paper ist unter epaper.vn.at für alle Nutzer freigeschaltet.

Gerold Riedmann

VN-Chefredakteur