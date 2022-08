Link kopiert

Ungewöhnlich ist ein Kajak in Lochau an sich nicht. Dass es allerdings nicht im See, sondern auf der Gemeindestraße anzutreffen war, hat dann auch VN-Leserreporter Kurt Prenner einigermaßen überrascht. Er hat den außergewöhnlichen Schnappsuss gemacht. Der Hobby-Sportler scheint aus der Not jedenfalls eine Tugend gemacht zu haben.