Erhöhte Wachsamkeit in der Warnzentrale

Bregenz In der Landeswarnzentrale im Landhaus war personell am Freitag nichts anders als an anderen Tagen. Eine Person hatte Dienst. Und das war zufällig der Chef, Franc Magnes. In Panik versetzten ihn die Starkregenfälle im Land nicht. „Wir sind weit weg von der Bildung eines Krisenstabes oder von besonderen Maßnahmen. Das war am Nachmittag. Stunden später sollten Regenmengen über große Teile des Landes hereinbrechen, wie man sie bisher nicht kannte.

„Ees kommt einiges vom Himmel runter. Und wir wussten das auch im Vorfeld, sagt Franc Magnes: 60 bis 200 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden wurden uns prognostiziert.“ Was bei den Prognosen nicht gestimmt hat, war der Hotspot der Niederschläge. Der lag ursprünglich im Rheintal und in der Ostschweiz und nicht wie vorhergesagt im Bregenzerwald.

An mehreren Messstellen des Landes (siehe Tabelle oben) wurden bis zu 200 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen. Das ist bis zu einem Drittel des gesamten Niederschlages des bisherigen Jahres, wie eine Analyse der Daten ergibt.

Während die Überflutungen von Unterführungen und zahlreichen Kellern verbunden mit über 1000 Feuerwehreinsätzen im ganzen Land teilweise für chaotische Zustände sorgten, drohte von den Gewässern keine Gefahr. Die Pegelstände waren vor dem Regen so weit unten, dass Flüsse und Seen das Wasser problemlos schlucken konnten.

Bis am Freitagnachmittag hatte sich etwa der Pegelstand des Bodensees gegenüber dem Vortag um knapp zehn Zentimeter erhöht und lag damit immer noch knapp einen Meter unter dem Mittelwert.Die kleinräumigen Hochwasserereignisse seien von den lokalen Einsatzkräften gut unter Kontrolle zu bringen, sagte der Leiter der Landeswarnzentrale. Einem Vergleich mit dem Hochwasser von 2005 würde die derzeitige Situation nicht standhalten. „Damals war es schon vor Einsetzen des Starkregens nass, die extremen Niederschläge dauerten viel länger. Von diesem Stark-

regen wissen wir, dass sein Ende bald kommen wird. In erhöhter Aufmerksamkeit sind wir natürlich trotzdem.“ VN-HK