Link kopiert

In Zeiten des Umbruchs geschieht nicht alles am selben Tag, zur selben Stunde. Sebastian Kurz trat erst bloß zur Seite, Wochen später dann zurück. Einen Tag nachdem er per Zeitungsinterview kundtat, die Rückkehr in die Politik für immer auszuschließen, kam der schon absehbare, nur angeblich überrasc