Moskau, Wien Der Dialog mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sei für Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) „Pflicht“ gewesen, er habe „nichts unversucht“ lassen wollen. Das teilte er Journalisten in einer Videokonferenz nach dem Vieraugengespräch am Montag in Putins Residenz in der Nähe von Mos