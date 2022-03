Link kopiert

Wien, Moskau „Das Wort Krieg dürfen wir nicht mehr verwenden“, sagt ORF-Korrespondentin Carola Schneider am Sonntag im Gespräch mit den VN. Die Berichterstattung für Journalistinnen und Journalisten wird in Zukunft noch schwieriger. Am Freitag wurde im russischen Parlament ein Gesetz gegen Verbreitu