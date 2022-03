Link kopiert

LECH Wenn der russische Oligarch Oleg Deripaska an den Arlberg kommt, dann kommt er standesgemäß. Meist per Hubschrauber über den privaten Heli-Landeplatz der Firma Wucher in Zürs. Sein schwarzer Heli spielte schon eine Rolle, als die VN 2007 erstmals vom Russen-Engagement am Arlberg berichteten. Sc