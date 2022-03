Link kopiert

dornbirn Am 2. April 2022 sind rund 1700 Ärztinnen und Ärzte in Vorarlberg zur Neuwahl ihrer Interessenvertretung aufgerufen. Antreten wird die Gemeinschaftsliste „Initiative für Ärztinnen und Ärzte in Vorarlberg“, die von den Vizepräsidenten Burkard Walla und Hermann Blaßnig angeführt wird. Dahinte