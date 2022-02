Link kopiert

DORNBIRN Mit der Impflotterie wird es nichts. Nun ist auch die Impfprämie für Gemeinden in der Schwebe. Die Vorarlberger Gemeindeverbandspräsidentin Andrea Kaufmann (52, ÖVP) spricht von einer unklaren Situation. Dabei wäre es für viele Gemeinden eine „zusätzliche Unterstützung, was Investitionen an