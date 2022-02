Link kopiert

bregenZ Wien Am Sonntag sind in Österreich 22.075 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank leicht auf 2222 Fälle je 100.000 Einwohner. Im Spital lagen am Sonntag 2234 Covidpatienten, zehn weniger als am Samstag, aber 153 mehr als vor sieben Tagen.