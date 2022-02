Link kopiert

bregenz In der ÖVP-Regierungsriege des Landes gibt es einen weiteren Infektionsfall. Bei Wirtschaftslandesrat Marco Tittler hat ein PCR-Routinetest ein positives Ergebnis gebracht. Er befinde sich bereits in Absonderung und führt die Geschäfte von Zuhause aus, verlautete aus dem Landhaus. Tittler is