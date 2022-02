Rotes Kreuz schlägt Alarm: ­„Entlasten Sie 1450!“

Link kopiert

Feldkirch Die medizinische Gesundheitsberatung 1450 ist seit Wochen völlig überlastet. Am Dienstag schlug das Rote Kreuz erneut Alarm. Die Flut der Anrufe werde immer größer, berichtet Rotkreuz-Vorarlberg-Direktorin Janine Gozzi. Das Problem: Viele Anfragen drehen sich um Themen, für deren Abwicklung die Hotline gar nicht zuständig ist. Janine Gozzi appelliert daher an die Vorarlberger: „Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihren positiven Selbsttest auf digitalem Weg zu melden. Beachten Sie, dass die Zuständigkeiten bei Quarantäne, Absonderung, Freitestung bei der Gesundheitsbehörde des Landes Vorarlberg liegen. Sie helfen uns damit sehr, die Gesundheitsberatung zu entlasten und sichern sich selbst und Ihren Lieben gleichzeitig zu, dass unser 1450-Team Ihnen in medizinischen Fragen wie gewohnt zur Seite stehen kann.“

Zur Erinnerung: Positive Corona-Selbsttests können online über die Homepage des Landes Vorarlberg (www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet) gemeldet werden. Die Gesundheitsbehörde ist ebenfalls unter www.vorarlberg.at oder telefonisch unter Tel. 05574 511-28007 erreichbar.