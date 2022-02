Infusionsambulanz ist in Fahrt

Link kopiert

Dornbirn Es ist ein Hoffnungsschimmer für viele Vorarlberger: Ende Dezember wurde im Messequartier in Dornbirn eine Infusionsambulanz eingerichtet. Seither müssen Corona-Risikopatienten zur Behandlung nicht mehr unbedingt ins Krankenhaus. Der Start war etwas zäh. Mittlerweile scheint die Einrichtung aber immer besser in die Gänge zu kommen. „Wir sind jetzt bald einmal bei 100 Infusionen und die Tendenz ist steigend“, berichtet Robert Spiegel, Covid-Koordinator der Vorarlberger Ärztekammer.

85 Prozent

Die Therapie richtet sich an Betroffene, bei denen aufgrund von Vorerkrankungen die Gefahr besteht, dass sie schwer an Corona erkranken. Zur Verfügung stehen zwei Antikörper-Medikamente, die per Infusion verabreicht werden. Studien zufolge wird dadurch die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs um bis zu 85 Prozent gesenkt. Robert Spiegel ist begeistert: „Es ist wirklich phänomenal. Gerade bei der Omikron-Varianten macht es richtig Spaß, weil es den Patienten schon während der Infusion deutlich besser geht. Wir haben bis jetzt auch noch keine Nebenwirkungen beobachtet“, schildert der Allgemeinmediziner.

An den drei Behandlungsplätzen können pro Tag bis zu 55 Patienten versorgt werden. Die Möglichkeiten werden derzeit allerdings nicht komplett ausgeschöpft. „Wenn wir mit Vollauslastung fahren würden, dann hätten wir in zehn Tagen keine Ware mehr“, begründet der Covid-Koordinator. Es gelte daher die Medikamente gut einzuteilen und die tatsächlichen Risikopatienten herauszufinden. „Das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut, vor allem in der Zusammenarbeit mit den Hausärzten“, merkt Spiegel an.

Nachschub

Vorarlberg hat bei der ersten Lieferung ein Kontingent von 750 Infusionen bekommen. Ein Teil davon wird in der Onkologie in Feldkirch benötigt, der Rest wird im Messequartier verabreicht. Wann mit Nachschub zu rechnen ist, sollte sich laut Spiegel im Laufe der nächsten zwei Wochen herausstellen. „Aber bis Ende Februar müssten wir eigentlich genug haben.“

Große Hoffnungen liegen auch dem Medikament Paxlovid von Pfizer. Die Covid-Tabletten wurden vergangene Woche von der EU-Arzneimittelbehörde EMA zugelassen. Es ist das erste Mittel gegen Covid, das die Patienten oral zu Hause einnehmen können. Der Hersteller spricht von einer „überwältigenden Wirksamkeit“. „Darauf warten wir alle sehr, auch weil die Tabletten eine fast bessere Wirkung haben als die Antikörpertherapien.“ Die Bestellung von Österreich sei bereits draußen, voraussichtlich heute, Mittwoch, soll das Lieferdatum bekannt gegegben werden. Fest steht bereits: Paxlovid ist bis auf weiteres nicht frei im Handel erhältlich, sondern wird vom Bund zur Verfügung gestellt. Geplant sei, dass das Mittel, so lange es wenig davon gibt, über das Behandlungszentrum genehmigt werden muss. „Die Ärzte können es verschreiben und über die Apotheken beziehen“, ergänzt Spiegel. vn-ger