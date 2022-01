Link kopiert

Wien Die ORF-Gebühren werden am 1. Februar um acht Prozent erhöht. Die Anhebung sei gesetzeskonform, teilte die Medienbehörde KommAustria am Montag mit. Damit ist die letzte Hürde genommen. GIS-pflichtige Haushalte müssen künftig 18,59 Euro pro Monat an Programmentgelt entrichten. Die gesamten ORF-G