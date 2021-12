Link kopiert

Schwarzach Während sich Österreich für die Omikron-Welle wappnet, sieht die aktuelle Situation so gut aus wie schon lange nicht mehr. Die Corona-Ampel leuchtet in Vorarlberg zwar immer noch rot. Trotzdem geht der Trend wie in ganz Österreich in die richtige Richtung. Es zeige sich ein Rückgang der D