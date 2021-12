Link kopiert

Feldkirch Grundsätzlich besteht in den Vorarlberger Krankenhäusern zum bestmöglichen Schutz der Patienten und Mitarbeitenden nach wie vor ein Besuchsverbot. An Weihnachten und zum Jahreswechsel muss jedoch niemand allein bleiben: Jede Patientin, jeder Patient darf an den Feiertagen von einer Person