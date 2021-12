Link kopiert

Bregenz Auch in Vorarlberg ist es nun rasch möglich, Virusvarianten – speziell jene des Omikrontyps – zu ermitteln. Darüber berichtete das Land am Dienstag. Die Vorbereitungen in der Abteilung der Molekularen Diagnostik für Pathologie in Feldkirch seien abgeschlossen, hielt Gesundheitslandesrätin Ma