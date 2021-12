Link kopiert

bregenz, Wien Omikron ist nun auch in Vorarlberg angekommen. Wie das Land am Mittwoch mitteilte, ist bei Verdachtsfällen von Reiserückkehrern aus dem südlichen Afrika vier Mal die neue Virusvariante nachgewiesen worden. Darüber habe die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit AGES in Wien d