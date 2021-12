Link kopiert

Tod nach Einnahme von Ivermectin

salzburg In Salzburg soll von der Justiz geprüft werden, ob ein 87-Jähriger an dem Anti-Wurmmittel Ivermectin gestorben ist. Der ORF berichtete am Mittwoch, ein Arzt habe dem Covid-Patienten das Arzneimittel verschrieben. Die Todesursache ist noch unklar. Der Obmann d