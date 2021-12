Link kopiert

Dornbirn Kritiker der Impfungen und Coronamaßnahmen unter der Ärzteschaft treten immer offener auf. Am Montag wurde ein weiterer Fall von der Ärztekammer an die zuständigen Institutionen zur weiteren Prüfung gemeldet: Eine Kinderärztin im Bezirk Bludenz schloss am Montag aus Protest ihre Praxis. Sie