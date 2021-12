Link kopiert

Wien Niemand wollte eine Impfpflicht, nun kommt sie trotzdem. Die Impfquote sei weiterhin zu gering, um aus der Pandemie zu kommen, erklärt Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein. Daher tritt die allgemeine Impfpflicht am 1. Februar 2022 in Kraft und gilt für alle Personen mit Wohnsitz in Österreich