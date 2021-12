Link kopiert

Wien Für Ungeimpfte bleibt es ungemütlich. Sie müssen weiterhin im Lockdown verharren. Das betrifft jeden Vierten im Alter über 14 Jahren in Vorarlberg, also mehr als 82.000 Personen. Wer von ihnen in den vergangenen sechs Monaten Corona hatte, ist vom Lockdown ausgenommen, ebenso Schwangere. Bei sc