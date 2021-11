Link kopiert

Feldkirch, Wien Das Coronavirus kennt keine Nachsicht und hinterlässt, einem Flächenbrand gleich, seine Spuren in allen Altersgruppen. Nicht weniger als 115 Personen sind derzeit in den Krankenhäusern des Landes wegen Covid-19 in Behandlung, 68 von ihnen sind ungeimpft. Auch die Zahl der mit dem Vir