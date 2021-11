Link kopiert

Bregenz Erweitere Öffnungszeiten in den Teststationen in Bezau und Schruns sollen helfen, den großen Andrang zu bewältigen. Ab heute, Freitag, haben die Teststationen wie jene in Bregenz und Feldkirch jeden Tag von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Von 8 bis 9.30 Uhr und von 14 bis 20 Uhr finden Screeningtests