Link kopiert

SCHWARZACH Die Corona-Zahlen, Impfquoten und Maßnahmen unterscheiden sich in Europa. So gelten zum Beispiel in Lettland strenge Einschränkungen. Erst kürzlich lief ein Lockdown aus. Die Inzidenz ist hoch, die Zahl der Geimpften vergleichsweise niedrig. In Spanien ist die Situation praktisch umgekehr