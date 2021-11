Link kopiert

Wien Der Lockdown für Ungeimpfte ist noch nicht einmal 24 Stunden in Kraft, schon hat die Landesregierung am Montag die nächste Verschärfung fixiert. Die FFP2-Maskenpflicht wird ab Freitag in ganz Vorarlberg ausgeweitet, kündigt Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) im VN-Gespräch an. „Die Maske wird