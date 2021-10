Link kopiert

Hohenems Gabriele Sprickler-Falschlunger reißt die Hände in die Höhe. Die Delegierten klatschen und jubeln. 71 Prozent! Die 65-jährige Dornbirnerin ist zur neuen Vorsitzenden der Vorarlberger SPÖ gewählt worden. So friedlich wie diese Szene ist der SP-Landesparteitag am Samstag in Hohenems aber bei