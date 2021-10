Öffnet die Impfzentren!

Link kopiert

Als hätte die Regierung nicht schon genug Gegenwind in Sachen Corona-Impfung: Lächelnd fordert die Gesundheitslandesrätin wieder und wieder auf, man solle sich zur Drittimpfung neu anmelden. Der Landeshauptmann will “alles versuchen”, dass sich noch mehr Menschen impfen lassen. Doch den Worten der Politik folgen keine Taten. Denn das frühere Impf-System wurde stark zurückgefahren, derzeit ist viel auf die Hausärzte ausgelagert.

Wer sich im Bezirk Feldkirch den dritten Stich geben lassen soll, weil der Termin jetzt fällig wäre, hat die nächste Möglichkeit erst Ende November. Es finden sich in der Liste der Impfplattform nur zwei Ärzte: einer in Feldkirch, einer in Götzis. Also melde ich meinen 86-jährigen Vater in Dornbirn an der Fachhochschule an, wo es innert zwei Tagen möglich ist. Dort angekommen werden wir von einer Warteschlange, gemischt aus nicht Angemeldeten, Angemeldeten, Erst-, Zweit- und Drittimpfungen, erwartet. Geduld ist gefragt. Geduld, die viele, die ankommen, nicht haben. Sie wenden sich ab und gehen wieder, weil sie ihre Kinder in der Schule abholen müssen, beispielsweise. Parkplätze gibt es wenige, freundlicherweise straft die Stadtpolizei gewissenhaft diejenigen, die für die Impfung anstehen und keinen richtigen Parkplatz gefunden haben.

Wer einen Drittstich will, aber nicht über 65 ist oder Vorerkrankungen hat, wird kurz vor der Impfung weggeschickt. (“Asthma? Ja, das haben viele!”) Wobei: Es wurden im konkreten Fall nach über einer Stunde Wartezeit ohnedies alle vorerst weggeschickt: ein Brandalarm bei der FH sorgte dafür, dass die dortigen Mitarbeiter die Wartenden energisch zu einem Sammelplatz beorderten. Die Warteschlange? Beim Teufel. Nicht alle haben ihre Plätze gern für einen Fehlalarm aufgegeben.

Später an der Impf-Hotline sagt mir die freundliche Mitarbeiterin: „Sie hätten die Impfzentren offen lassen sollen, damals hat das wunderbar geklappt.” Sie meint die Politiker damit. Und die Frau hat recht: Es müssen in den nächsten Monaten noch einmal genau so viele Menschen geimpft werden wie im Frühjahr.

Wenn das fragile Impf-Projekt weiterhin funktionieren soll, braucht es gute Organisation und geregelte Abläufe. Wir konnten das ja schon, haben es hoffentlich nicht verlernt. So wie’s jetzt ist, ist das nicht niederschwellig. Vielleicht liegen auch die Prioritäten falsch oder wir sind ganz einfach zurück im normalen Geschäft. Ein Indiz dafür wäre, dass die Landesregierung gestern – zeitgleich zum Impfchaos in Dornbirn – beispielsweise eine Einladung zur Präsentation einer neuen Schulungsunterlage von Rikki, dem Abfallfuchs, (ja, den gibt es) versandte. An der Präsentation am Montag nehmen natürlich paritätisch zwei Landesräte teil. Business as usual.

Wir hätten da noch ein Corona-Problem zu lösen. Und die Diskussion rund um Impfstraße oder Hausärzte ist kein Entweder-oder, es ist eine Frage des Sowohl-als- auch. Öffnet die Impfzentren!