Hard Der Impfbus steht heute, Dienstag, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr und am Mittwoch von 9 bis 13 Uhr beim Café am See in Hard, Uferstraße 25, bereit. Impfbereite Personen benötigen lediglich ihre e-Card und einen amtlichen Lichtbildausweis. Zum Einsatz wird der Impfstoff von BioNTech/Pfizer kommen