Link kopiert

Bregenz Gottfried Schröckenfuchs hat als Präsident die Funktion an der Spitze des Vorarlberger Zivilschutzverbandes (ZSV) nach einem Vierteljahrhundert in jüngere Hände gelegt. Nationalrat Norbert Sieber (VP) tritt sein Erbe an. Auf Schröckenfuchs‘ „weitreichende Verdienste“ verwies LR Christian Gan