Bregenz Gelb, gelber, Bregenz. Was vor ein paar Jahren am Festspielvorplatz begann und anschließend am Hafenvorplatz, am Kornmarktplatz und in Teilen der Kirchstraße und der Römerstraße fortgesetzt wurde, geht in die Verlängerung. Kommenden Montag (6. September) starten die Bauarbeiten für die zweit