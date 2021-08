Link kopiert

New Orleans „Ida“ traf in Louisiana auf den Tag genau 16 Jahre nach der Ankunft des verheerenden Hurrikans „Katrina“ auf Land. Der Wirbelsturm hatte in und um New Orleans katastrophale Schäden und Überschwemmungen verursacht. 80 Prozent des Stadtgebiets wurden bei dem Kategorie-5-Hurrikan, der eine