Link kopiert

bregenz Die 7-Tage-Inzidenz zieht nicht nur österreichweit an, sondern auch in Vorarlberg. Mit einem Wert von 73,4 liegt das westlichste Bundesland nur knapp hinter Salzburg (79,9) an zweiter Stelle. Mit dem Coronavirus infiziert sind derzeit 455 Personen. Der Blick auf die Fälle zeigt, dass jene de