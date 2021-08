Link kopiert

Wien Jetzt liegen die Fraktionsberichte zum Ibiza-Untersuchungsausschuss endgültig in der Parlamentsdirektion – die Frist dafür lief am Freitag aus. Die SPÖ präsentierte ihre Version am selben Tag. Dabei attestierte Fraktionsführer Jan Krainer der türkis-blauen Bundesregierung Käuflichkeit. Hauptver