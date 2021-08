Link kopiert

Schwarzach Was sich der ÖGK-Landesstellenvorsitzende von der Pflegereform erhofft? „Dass die Ankündigungen endlich umgesetzt werden“, antwortete Manfred Brunner auf eine entsprechende Frage in „Vorarlberg live“. Vor allem das Personalproblem müsse angegangen werden. Laut Brunner fehlen bis 2028 in V