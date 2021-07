Link kopiert

Wer bitte ist Anna Kiesenhofer? Seit dem Sonntag ist sie jedenfalls weltberühmt und zwar nicht nur in Österreich, sondern in der Welt da draußen. Vor dem Straßenrennen in Tokio, bei dem die 30-jährige Sportlerin am Wochenende mit einer großartigen Leistung die Goldmedaille erringt, ist sie eine Math