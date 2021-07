Link kopiert

Lustenau Am 16. Juli wurde der Nachtclub Sender in Lustenau vom Land Vorarlberg über einen positiven Corona-Fall informiert. Das Contact Tracing wurde unmittelbar in die Wege geleitet. Es blieb bei den bereits am Wochenende vermuteten 370 Kontaktpersonen.

Mit Stand Mittwoch (21. Juli) wurden insgesam