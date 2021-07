Link kopiert

münchen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (54, CSU) kommt doch nicht am 21. Juli zur Festspieleröffnung in die Landeshauptstadt. Wie der Sprecher der bayerischen Landesregierung Wolfgang Wittl den VN am Montag mitteilte, liegt das auch an der Entwicklung rund um die aktuelle Hochwassersituation