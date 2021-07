Link kopiert

Schlins Erst am vergangenen Montag wurde der bunte Zebrastreifen an der Hauptstraße der Öffentlichkeit präsentiert. Nachahmer gibt es ebenfalls, Dornbirn ließ sich in der Moosmahdstraße nicht lange bitten. Am Wochenende wurde das Schlinser Original von Vandalen unter dem Motto „Genug ist genug“ in e