Wien Die Maskenpflicht soll fallen. Und zwar jetzt! So lautet die Forderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Pflegeheimen, wie der Vorarlberger Gewerkschafter für Privatangestellte, Bernhard Heinzle, am Freitag nach einem Treffen mit den Betriebsräten der Einrichtungen erklärt. Diese beri