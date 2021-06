Link kopiert

Wien Die Delta-Variante schleicht sich ein. Auch in Vorarlberg greift sie langsam um sich. Sieben Betroffene wöchentlich zählte das Land seit Ende Mai. „Von den 28 bekannten Fällen sind noch acht aktiv“, heißt es aus der Landespressestelle auf VN-Anfrage. Delta ist der neue Name der erstmals in Indi