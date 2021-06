Link kopiert

Wien EU-Kommissionspräsidentin Ursula Von der Leyen ist derzeit in vielen EU-Ländern als Überbringerin guter Nachrichten unterwegs. So hatte sie auch bei ihrem Besuch in Wien am Montag Erfreuliches im Gepäck, denn die EU-Kommission billigte den österreichischen Plan für das Aufbauprogramm „Next Gene