Link kopiert

LUSTENAU Wenn das Normale zum Besonderen wird, dann geht es so zu wie an der Mittelschule Lustenau-Rheindorf und wohl auch an allen anderen mittleren und höheren Schulen im Land. Da ist eine Klasse mit 21 Schülerinnen und Schülern und eine Lehrerin. Sie lehren und lernen, so wie das in einer Schule