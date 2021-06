Link kopiert

Hohenems Juhu! Die Wetteraussichten für das Wochenende sind endlich wieder einmal richtig gut. Laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) geht der Trend am Freitag in Richtung Frühsommer. Am Samstag und Sonntag soll er dann so richtig durchstarten. Mit den steigenden Temperaturen