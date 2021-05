Link kopiert

SCHWARZACH Tirol sah sich am Wochenende gezwungen, die Notbremse zu ziehen und für das Pitztal eine Ausreisetestpflicht zu verhängen. So will man das Infektionsgeschehen wieder unter Kontrolle bringen. Im Bezirk Imst, zu dem das Tal gehört, beträgt die Inzidenz bestätigter Fälle pro 100.000 Einwohne