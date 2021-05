Link kopiert

hard Die Hohentwiel sollte zurück in ruhiges Fahrwasser. Gemeinsam mit der MS Österreich startet am kommenden Dienstag, 1. Juni, ein neues Kapitel. Die beiden Schiffe werden dann unter dem Dach der „Historischen Schifffahrt Bodensee GmbH“ in See stechen. Grünes Licht dazu gibt es von allen Gremien.