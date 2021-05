Link kopiert

Lockerungen für Besuche in Heimen

wien Für Besuche in Alten- und Pflegeheimen soll es bald Lockerungen geben. Die sinkenden Corona-Infektionszahlen sowie die hohe Durchimpfungsrate in den Einrichtungen mache es möglich, dass dort wieder mehr Besuche stattfinden können, hieß es am Donnerstag aus dem G