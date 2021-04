Link kopiert

Bregenz Coronainfektionen, die beinahe ungebremst in die Höhe schnellen, und kein Mittel dagegen: Das Land versucht dennoch, einen harten Lockdown zu vermeiden, diesmal mit Test- und Maskenpflicht an öffentlichen Plätzen in 12 Gemeinden des Bregenzerwaldes sowie in Lustenau. Ob die Maßnahmen helfen,