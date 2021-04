Link kopiert

Schwarzenberg In zwölf Gemeinden der Region gelten seit Mittwoch in den Zentren strengere Auflagen: Jeder Passant in den ausgewiesenen Zonen muss einen gültigen negativen Testbescheid vorweisen können wie auch eine FFP2-Maske tragen. Das Ergebnis am ersten Tag: Wenig Passanten und etwas Verwirrung.